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16 марта, 11:43
НовостиОбществоСельское хозяйство

Начался прием документов на получение субсидии по несвязанной поддержке для растениеводов

Начался прием документов на получение субсидии по несвязанной поддержке для растениеводов

С сегодняшнего дня в региональном агроведомстве начался прием документов на получение субсидии по несвязанной поддержке для растениеводов.

Сельхоз товаропроизводители могут получить субсидии из республиканского бюджета для возмещения части затрат на агротехнологические и работы в области семеноводства сельхоз культур, повышение экологической безопасности своего производства, плодородия и качества почв.

Список документов и порядок размещен на официальном сайте минсельхоза республики. Документы принимаются до 25 марта.

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