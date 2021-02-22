С сегодняшнего дня в региональном агроведомстве начался прием документов на получение субсидии по несвязанной поддержке для растениеводов.

Сельхоз товаропроизводители могут получить субсидии из республиканского бюджета для возмещения части затрат на агротехнологические и работы в области семеноводства сельхоз культур, повышение экологической безопасности своего производства, плодородия и качества почв.

Список документов и порядок размещен на официальном сайте минсельхоза республики. Документы принимаются до 25 марта.