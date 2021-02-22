Мастер-класс по мобильной фотографии для детей медиков из «красной зоны» организовало региональное отделение Общероссийского народного фронта в Калмыкии.

На трёхчасовом занятии ребята узнали об особенностях съемки на смартфон, технических нюансах, лайфхаках и постобработке. А на практической части мастер-класса известный фотограф на специально адаптированной для юной аудитории площадке дала возможность закрепить новые навыки.

Так фронтовики постарались выразить признательность их родителям, которые спасают жизни рискуя своим здоровьем.