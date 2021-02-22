16 марта, 07:07
 2 °C
87,35
73,23
  • ВЕСТИ
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
16 марта, 10:06
НовостиОбществоКультура

Мастер-класс по мобильной фотографии для детей медиков из «красной зоны»

Мастер-класс по мобильной фотографии для детей медиков из «красной зоны»

Мастер-класс по мобильной фотографии для детей медиков из «красной зоны» организовало региональное отделение Общероссийского народного фронта в Калмыкии.

На трёхчасовом занятии ребята узнали об особенностях съемки на смартфон, технических нюансах, лайфхаках и постобработке. А на практической части мастер-класса известный фотограф на специально адаптированной для юной аудитории площадке дала возможность закрепить новые навыки.

Так фронтовики постарались выразить признательность их родителям, которые спасают жизни рискуя своим здоровьем.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия