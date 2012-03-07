В регионе 52 новых случая заболевания COVID-19

По данным оперштаба, 94 % из числа заболевших COVID-19 в регионе, смогли преодолеть недуг. Всего выздоровели 17 тысяч 397 человек. Включая 52 за сутки. А заразились за период пандемии 18 тысяч 456 жителей республики. Новых случаев инфицирования - 52.

Зарегистрированы еще 2 летальных исхода. Теперь их 282. Сейчас в госпиталях лечатся 612 пациентов. Из них 443 – в Элисте, остальные – в районах. В тяжелом состоянии 23 больных, больше половины подключены к аппарату ИВЛ.