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16 февраля, 09:45
НовостиРелигия

В селе Буранное появился уникальный религиозный объект

В селе Буранное появился уникальный религиозный объект

Сегодня наши корреспонденты расскажут об одном из самых необычных и редких буддийских сооружений. Оно появилось в селе Буранное Лаганского района. Жители приморского края возвели Лотосовую ступу.

По их мнению, она внесет гармонию в окружающий мир. А многочисленные реликвии, заложенные вовнутрь, и освещенные молитвы, создадут вокруг мощное энергетическое поле, которое будет оказывать благотворное влияние на мысли, поступки людей и развитие села, в целом. В 14.30 в программе «Вести Калмыкия» смотрите подробный репортаж.

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