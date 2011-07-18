В селе Буранное появился уникальный религиозный объект

Сегодня наши корреспонденты расскажут об одном из самых необычных и редких буддийских сооружений. Оно появилось в селе Буранное Лаганского района. Жители приморского края возвели Лотосовую ступу.

По их мнению, она внесет гармонию в окружающий мир. А многочисленные реликвии, заложенные вовнутрь, и освещенные молитвы, создадут вокруг мощное энергетическое поле, которое будет оказывать благотворное влияние на мысли, поступки людей и развитие села, в целом. В 14.30 в программе «Вести Калмыкия» смотрите подробный репортаж.