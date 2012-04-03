99 лет ветерану Великой Отечественной войны, Почетному гражданину Калмыкии Тимофею Кутыгину

Он – участник Сталинградской, Курской битв. Тимофей Яковлевич удостоен Орденов красной звезды и Отечественной войны I и II степени, медалей «За отвагу» и «За победу над Германией». И это только часть знаков отличия. Поздравили именинника сотрудники городской администрации и наша съемочная группа.

Про Тимофея Кутыгина можно сказать, что он человек – эпоха. Да еще какая! Полная энергии, преобразований и, в то же время, сметающая все на своем пути.

Он родился в поворотный для страны год – 1922, когда в уже бывшей Российской империи гремели последние выстрелы Гражданской войны, а спустя несколько месяцев был образован Союз Советских Социалистических республик. Конечно, этих событий ветеран не помнит – был слишком мал, но они, как и последующие исторические факты, внесли свои коррективы в его личную судьбу. Но какие бы сюрпризы ему не преподносила жизнь, Кутыгин всегда оставался человеком чести.

Односельчане всегда завидовали большой и дружной семье Кутыгиных, состоявшей из 10 человек. Уважительное отношение к старшим, забота о младших, любовь к родителям – это то, что всегда было им присуще. А еще трудолюбие. В 14 лет Тимофей Кутыгин пришел работать в колхоз имени Кирова мотористом широкого профиля, затем стригальщиком овец, электромонтером. В его руках спорилось любое дело. Однако, мирным планам юноши помешала грянувшая война. Спустя девять месяцев после ее начала, молодой тракторист добровольцем ушел на фронт. Воевал на Дону, под Воронежем, принимал участие в переломной битве Великой Отечественной – Сталинградской. Освобождал от немецкой оккупации Украину, Белоруссию, Латвию, Литву, Польшу. С боями фронтовик дошел до самого Берлина, где 8 мая встретил долгожданную Победу. Этот день, по словам ветерана, навсегда останется для него самым памятным.

В День рождения именинника поздравила администрация города. Снежная погода не помешала выразить слова благодарности и устроить в честь Тимофея Яковлевича небольшой концерт под окнами квартиры.

Несмотря на почтенный возраст и пройденные жизненные испытания, ветеран и сейчас, по-прежнему, в строю. Для многих поколений жителей Калмыкии он остается примером стойкости, мужества и настоящего патриотизма.