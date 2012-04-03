16 февраля, 09:07
 -7 °C
88,98
73,31
  • ВЕСТИ
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
15 февраля, 20:34
НовостиСобытие

99 лет ветерану Великой Отечественной войны, Почетному гражданину Калмыкии Тимофею Кутыгину

99 лет ветерану Великой Отечественной войны, Почетному гражданину Калмыкии Тимофею Кутыгину

Он – участник Сталинградской, Курской битв. Тимофей Яковлевич удостоен Орденов красной звезды и Отечественной войны I и II степени, медалей «За отвагу» и «За победу над Германией». И это только часть знаков отличия. Поздравили именинника сотрудники городской администрации и наша съемочная группа.

Про Тимофея Кутыгина можно сказать, что он человек – эпоха. Да еще какая! Полная энергии, преобразований и, в то же время, сметающая все на своем пути.

Он родился в поворотный для страны год – 1922, когда в уже бывшей Российской империи гремели последние выстрелы Гражданской войны, а спустя несколько месяцев был образован Союз Советских Социалистических республик. Конечно, этих событий ветеран не помнит – был слишком мал, но они, как и последующие исторические факты, внесли свои коррективы в его личную судьбу. Но какие бы сюрпризы ему не преподносила жизнь, Кутыгин всегда оставался человеком чести. 

Односельчане всегда завидовали большой и дружной семье Кутыгиных, состоявшей из 10 человек. Уважительное отношение к старшим, забота о младших, любовь к родителям – это то, что всегда было им присуще. А еще трудолюбие. В 14 лет Тимофей Кутыгин пришел работать в колхоз имени Кирова мотористом широкого профиля, затем стригальщиком овец, электромонтером. В его руках спорилось любое дело. Однако, мирным планам юноши помешала грянувшая война. Спустя девять месяцев после ее начала, молодой тракторист добровольцем ушел на фронт. Воевал на Дону, под Воронежем, принимал участие в переломной битве Великой Отечественной – Сталинградской. Освобождал от немецкой оккупации Украину, Белоруссию, Латвию, Литву, Польшу. С боями фронтовик дошел до самого Берлина, где 8 мая встретил долгожданную Победу. Этот день, по словам ветерана, навсегда останется для него самым памятным.

В День рождения именинника поздравила администрация города. Снежная погода не помешала выразить слова благодарности и устроить в честь Тимофея Яковлевича небольшой концерт под окнами квартиры.

Несмотря на почтенный возраст и пройденные жизненные испытания, ветеран и сейчас, по-прежнему, в строю. Для многих поколений жителей Калмыкии он остается примером стойкости, мужества и настоящего патриотизма.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Другие новости по теме
Этношколын сурһульчнр «Звездный час» нертә марһанд диилвр бәрв
3 апреля 2012, 22:23
Этношколын сурһульчнр «Звездный час» нертә марһанд диилвр бәрв
Яшкулин района Улан-Эрг нертә селәнә бәәрн әмтн уудг ус угаһар бәәнә
4 апреля 2012, 21:57
Яшкулин района Улан-Эрг нертә селәнә бәәрн әмтн уудг ус угаһар бәәнә
Алексей Орлов выразил соболезнование родным Эрдни Каруева
13 июня 2013, 15:51
Алексей Орлов выразил соболезнование родным Эрдни Каруева
Олн халхта дәкәд зурһан цутхлнг мана танһчд секгдх
27 января 2014, 20:26
Олн халхта дәкәд зурһан цутхлнг мана танһчд секгдх
В Элисте состоялась рождественская литургия
Смотреть видео
25 декабря 2015, 18:10
В Элисте состоялась рождественская литургия
В поселке Хулхута Яшкульского района проходит пуск межпоселкового газопровода
Смотреть видео
6 сентября 2018, 16:00
В поселке Хулхута Яшкульского района проходит пуск межпоселкового газопровода
В Лагани выберут объект для благоустройства
18 марта 2020, 15:13
В Лагани выберут объект для благоустройства
С сегодняшнего дня начинается зачисление выплат за январь на счета получателей
19 января, 15:34
С сегодняшнего дня начинается зачисление выплат за январь на счета получателей
В Калмыкии до конца недели будут перечислены выплаты за январь
20 января, 14:28
В Калмыкии до конца недели будут перечислены выплаты за январь
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия