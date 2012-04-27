В регионе 49 новых случаев инфицирования COVID-19

По данным оперштаба, почти 94 % из числа заболевших COVID-19 в регионе, смогли преодолеть недуг. Всего выздоровели 17 тысяч 345 человек. Включая 48 за сутки. А заразились 18 тысяч 456 жителей республики за весь период пандемии.

Новых случаев инфицирования - 49. Это наименьший прирост за последние несколько месяцев. Зарегистрирован еще один летальный исход. Всего их 280. Сейчас в госпиталях лечатся 649 пациентов. Из них 451 – в Элисте, остальные – в районах. В тяжелом состоянии 24 больных, больше половины подключены к аппарату ИВЛ.