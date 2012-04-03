Калмыцкие спортсмены вновь на пьедестале почета

Ольга Владимирова и Арслан Антонов стали чемпионами России по джиу-джитсу, который завершился в Санкт-Петербурге. Копилку медалей Калмыкии также пополнили сестры Джамбиновы в категории «борьба лежа».

София завоевала бронзу в Первенстве России среди девушек до 14 лет в категории до 57 килограммов. Мария стала второй среди юниорок до 18 лет в весе до 63 килограммов и вошла в состав сборной страны.

Всего за победу в борьбу вступили более девятисот сильнейших спортсменов России. По результатам будут сформированы команды на Чемпионаты и Первенства Европы и мира.