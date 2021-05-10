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4 июня, 16:30
НовостиЭкология

В региональном профильном министерстве обсудили актуальные проблемы экологии

В региональном профильном министерстве обсудили актуальные проблемы экологии

Мероприятие приурочено к Всемирному дню охраны окружающей среды, который отмечается завтра. В частности, говорили об опустынивании. Особое внимание уделили мерам, предпринимаемым на федеральном уровне. К примеру, созданию Центра по борьбе с опустыниванием территорий. Соответствующее поручение было дано премьер-министром Михаилом Мишутиным по итогам его визита в степную республику в начале года.

Не менее актуальный вопрос, также требующий серьезных мер поддержки – это обращение с коммунальными отходами. В рамках реализации Нацпроекта «Экология», удалось сформировать комплексную систему, включающий сбор, накопление и обработку. Кроме того, в Элисте осуществляется раздельное накопление. Установлено  более 80 емкостей для приема пластикового мусора.

 

 

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