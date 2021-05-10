Калмыкия заняла 12 место в Национальном рейтинге самых инвестицинно-привлекательных регионов

В 2021 году регион поднялся на 47 строчек, в 2020 – на 24 позиции, с 83 места - на 59. Эти данные были озвучены сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума. Генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева представила ежегодный Национальный рейтинг самых инвестицинно-привлекательных регионов.

«Достичь таких показателей в рейтинге, несмотря на непростое для всей страны время, нам удалось, благодаря новым региональным мерам поддержки, направленным на помощь бизнесу, и перестройке взаимодействия работы с инвесторами» – отмел Глава республики Бату Хасиков. - «Мы работали в тесном контакте с предпринимателями, ввели новые субсидии. Также разрабатываем инструменты поддержки бизнеса»

В Калмыкии уже работает Фонд развития Республики Калмыкия и Фонд развития промышленности региона. Также реализуется план по долгосрочной стратегической поддержке бизнеса, в рамках которого были запущены новые льготы по снижению налоговых ставок для предпринимателей, впервые зарегистрировавших свой бизнес на территории Калмыкии с 2020 года.

Как отметила Светлана Чупшева, большинство регионов улучшили свои показатели за счёт повышения взаимодействия бизнеса и властей. Бату Хасиков подчеркнул - формат рейтинга изменился, но главное – оценка усилия властей по формированию комфортной среды для предпринимательства осталось неизменной.

«Мы делаем все для формирования благоприятного инвестиционного климата, и хорошей площадкой для привлечения инвесторов в Калмыкию стал Петербургский международный экономический форум. Существенный вклад в благополучие и развитие региона вносят наши предприниматели. Спасибо большое за ваш созидательный труд! Будем продолжать усиленную работу».