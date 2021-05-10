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4 июня, 17:36
НовостиЗдравоохранение

В Элисте продолжается диспансеризация населения

В Элисте продолжается диспансеризация населения

В городской поликлинике на сегодняшний день ее прошли свыше пятисот человек. В связи с пандемией, диспансеризация не проводилась. Но она заставила многих задуматься о своем здоровье. Потому сейчас горожане проявляют активность. В этом убедилась наша съемочная группа

В ходе медицинского осмотра вам измерят артериальное давление, определят уровень холестерина и глюкозы в крови, параметры роста и веса. 70-летний Геннадий Липустин проходит обследование. По его признанию, многие годы избегал диспансеризации. В последнее время, почувствовав недомогание, обратился к участковому врачу. По его рекомендации решился на обязательный в таком возрасте медосмотр.

А вот Ольга Алексеева избежала серьезных последствий анемии, потому что два года назад заболевание врачи диагностировали во время профосмотра в рамках диспансеризации. После - прошла углублённое обследование и лечение.

 Только за месяц в Центр диспансеризации городской поликлиники, обратилось более 500 элистинцев. Осмотр, по словам заведующей отделением медицинской профилактики Зулы Петяевой, проводится с целью выявить то или иное заболевание на ранней стадии. Лицам от 19 до 39 лет рекомендуют проходить диспансеризацию раз в три года, старше 40 лет – ежегодно.

Пациентов в порядке живой очереди ждут ежедневно и в филиалах горполиколиники: в 1 и 6 микрорайонах столицы и в селе Троицкое. Также принимаются коллективные заявки от организаций и учреждений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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