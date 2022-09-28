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24 октября, 15:35
Новости

В региональном отделении Общероссийского народного фронта в рамках проекта "Всё для Победы!" начался сбор средств в поддержку тех, кто сейчас находится на передовой

В региональном отделении Общероссийского народного фронта в рамках проекта "Всё для Победы!" начался сбор средств в поддержку тех, кто сейчас находится на передовой

Перечисления будут аккумулироваться на специальном счёте. Они пойдут на закупку и доставку всего, что может спасти жизни ребят из Калмыкии. Для этого необходимо лишь сканировать специальный QR- код.

Региональные фронтовики в настоящее время заняты его распространением. Также необходимые вещи из актуальных списков конкретных сборов с портала можно принести в региональный исполком Народного фронта.

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