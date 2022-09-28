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24 октября, 15:02
Новости

230 жалоб от столичных жителей зафиксировали за последний месяц сотрудники ЦУР на Платформе обратной связи и в системе "Инцидент Менеджмент"

230 жалоб от столичных жителей зафиксировали за последний месяц сотрудники ЦУР на Платформе обратной связи и в системе "Инцидент Менеджмент"

Жители села Вознесеновка сетуют на невозможность в час пик уехать в Элисту, где работают многие селяне. Небольшая маршрутка не справлялась с пассажиропотоком. Вопрос решили выходом на маршрут автобуса большей вместимости предприятия "ЭлистаГорТранс".

Каждое обращение глава администрации Элисты держит на контроле. ЦУР Калмыкии продолжает помогать столичной власти в решении городских проблем.

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