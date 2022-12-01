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17 января, 09:44
Новости

В региональном министерстве внутренних дел озвучили имена победителей регионального этапа Всероссийского конкурса детского художественного творчества «Участковый глазами детей»

В региональном министерстве внутренних дел озвучили имена победителей регионального этапа Всероссийского конкурса детского художественного творчества «Участковый глазами детей»

Он посвящен 100-летию со дня образования службы. Участие в нем принимали дети и внуки сотрудников и ветеранов органов внутренних дел. Творческое состязание проходило по 2 номинациям. В течение месяца ребята присылали свои рисунки.

Все работы были красочны и индивидуальны. Как отметила комиссия конкурса, поступило 22 заявки от юных художников. Жюри творческого состязания определило трех победителей. Это Дарья Абушинова, Бальджирма Зулаева и Айта Бадмагаряева. Их работы представят степную республику на заключительном финальном этапе в Москве.

Фото: 08.xn--b1aew.xn--p1ai

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