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17 января, 09:23
Новости

Сегодня в храме преподобного Сергия Радонежского ждут верующих, желающих поклониться Матроне Московской

Сегодня в храме преподобного Сергия Радонежского ждут верующих, желающих поклониться Матроне Московской

Это одна из самых известных и почитаемых православных святых, с рождения она имела дар чудотворения. Она помогает всем, кто обращается к ней со своими просьбами и молитвами. Святая не просто помогает, она укрепляет веру в бога.

Ковчег начал свой путь по Калмыкии с Городовиковска, после чего побывал в Яшкуле и Лагани. Сегодня мощи отправятся из степной столицы в село Тундутово Малодербетовского района. К святыне будет организован доступ прихожан. В Калмыкии реликвия пробудет до 31 января.

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