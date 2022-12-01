Сегодня в храме преподобного Сергия Радонежского ждут верующих, желающих поклониться Матроне Московской

Это одна из самых известных и почитаемых православных святых, с рождения она имела дар чудотворения. Она помогает всем, кто обращается к ней со своими просьбами и молитвами. Святая не просто помогает, она укрепляет веру в бога.



Ковчег начал свой путь по Калмыкии с Городовиковска, после чего побывал в Яшкуле и Лагани. Сегодня мощи отправятся из степной столицы в село Тундутово Малодербетовского района. К святыне будет организован доступ прихожан. В Калмыкии реликвия пробудет до 31 января.