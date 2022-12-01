В Калмыкии пройдет традиционный республиканский фестиваль-конкурс детского народного творчества «Хамдан»

Творческое состязание школьников проведут в 12 раз. Участники от 10 до 17 лет продемонстрируют свои таланты и навыки в восьми номинациях. Они исполнят народные песни и танцы, шаваши, сыграют на национальных инструментах.



Заявки принимают до 3 февраля, победители конкурса смогут принять участие в молодежных Дельфийских играх России. Они пройдут в Саратове с 21 по 26 апреля.



Фото из соцсетей Республиканского центра молодежи.