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17 января, 10:03
Новости

В Калмыкии пройдет традиционный республиканский фестиваль-конкурс детского народного творчества «Хамдан»

В Калмыкии пройдет традиционный республиканский фестиваль-конкурс детского народного творчества «Хамдан»

Творческое состязание школьников проведут в 12 раз. Участники от 10 до 17 лет продемонстрируют свои таланты и навыки в восьми номинациях. Они исполнят народные песни и танцы, шаваши, сыграют на национальных инструментах.

Заявки принимают до 3 февраля, победители конкурса смогут принять участие в молодежных Дельфийских играх России. Они пройдут в Саратове с 21 по 26 апреля.

Фото из соцсетей Республиканского центра молодежи.

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