В региональном агроведомстве начался приём заявок от предприятий мукомольной и хлебопекарной промышленности и индивидуальных предпринимателей, занятых в этой сфере, на получение государственной субсидии

Эта мера призвана в первую очередь поддержать предпринимателей и сдержать рост цен на их продукцию на ближайшие 2-3 месяца. Это прямое продолжение мер по фиксации, заморозке цен на социально значимую продукцию.

По оперативным данным Минсельхоза республики в регионе в настоящее время изготовлением хлебобулочных изделий заняты 5 предприятий и 22 индивидуальных предпринимателя. В мукомольной промышленности работает 5 предприятий. Но не все реально занимающиеся этим бизнесом отчитываются в своей деятельности.

Поэтому сумма господдержки, выделенная из резервного фонда Российской федерации столь не велика – 2 миллиона 132 тысяч 600 рублей. Но вкупе с региональной поддержкой предприятиям перерабатывающего цикла – имеется в виду 50-ти процентная скидка на возмещение энергетических затрат, станет хорошей помощью местным мукомолам и хлебопекарям.