Студентам 25 стран позволено приехать в Россию, чтобы начать или продолжить обучение

В их числе первокурсники, студенты, аспиранты и ординаторы из государств с благоприятной эпидобстановкой. Со многими у Калмыцкого госуниверситета имеются договоренности.

Иностранные учащиеся КалмГУ с конца зимы прошлого года не имели возможности вернуться на очные занятия из-за закрытых границ. Всего 205 девушек и юношей, находящихся в других странах, обучались онлайн. Благодаря этому удалось сохранить уровень успеваемости, отметили в ВУЗе.

Более того в дистанционном формате зачислено на 1 курс еще 150 человек. Для новичков созданы все необходимые условия, им же, в свою очередь, нужно следовать инструкциям.