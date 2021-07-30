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25 августа, 10:35
НовостиОбщество

В региональном аграрном ведомстве начнёт работу мониторинговая группа, которая будет отслеживать цены на сезонные овощи

В региональном аграрном ведомстве начнёт работу мониторинговая группа, которая будет отслеживать цены на сезонные овощи

А тем временем, в Калмыкии подешевел так называемый «борщевой набор». Вопрос увеличения стоимости плодоовощной продукции прозвучал во время «Прямой линии с Президентом» в июле. Глава государства поручил разработать меры по снижению цен на морковь, лук, свёклу, капусту и картофель. Почем нынче ингредиенты для борща на рынках Элисты и какие меры принимают в министерстве сельского хозяйства? Об этом мои коллеги расскажут в дневном выпуске Вестей в 14:30.

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