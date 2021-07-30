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25 августа, 10:00
НовостиСобытие

Сегодня в большой семье ВГТРК праздник

Сегодня в большой семье ВГТРК праздник

24 года назад в этот день указом президента страны был учрежден общероссийский государственный телевизионный канал «Культура», который является частью нашего медиахолдинга. Инициаторами создания стали Дмитрий Лихачев, Мстислав Ростропович и другие деятели науки и искусства. За годы работы был сформирован и постоянно пополняется уникальный фонд видеоматериалов, посвященных самым ярким событиям в российской и мировой культуре. В том числе тем, которые касаются Калмыкии. И столетие автономии, и буддийские праздники нашли отражение в эфире. Вещание началось 1 ноября 1997 года, а нынешнее название с литерой «К» телеканал, единственный в стране существующий без рекламы, получил в октябре 2010.

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