Мораторий на проверки малого бизнеса продлят на 2022 год

Эту идею поддержал Владимир Путин. Речь идет не только о сельских предпринимателях, но и о всей отрасли, - добавил глава государства на съезде партии "Единая Россия». По мнению лидера, подобные меры помогут снизить цены на продукты. Помимо этого, президент подчеркнул, что фермеры вправе рассчитывать на рост качества жизни. Поэтому правительство должно сделать все возможное для развития села: построить современную инфраструктуру, дороги, жилье, социальные объекты, обеспечить газом. Глава государства еще раз напомнил, что гражданин не должен платить за подвод газа к границе своего участка.