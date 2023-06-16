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20 июня, 10:08
Новости

В реабилитационном центре для детей с ограниченными возможностями открылся кабинет социально-бытовой ориентации и группа учебного сопровождаемого проживания

В реабилитационном центре для детей с ограниченными возможностями открылся кабинет социально-бытовой ориентации и группа учебного сопровождаемого проживания

Это позволит создать условия для эффективного формирования у детей навыков, необходимых для их подготовки к самостоятельной жизни и успешной адаптации в социум. На занятиях ребята приобретают необходимые социальные компетенции. Об этом сообщает минсоцразвития республики.

Фото: Минсоцразвития Республики Калмыкия

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