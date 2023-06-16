20 июня, 10:08
В реабилитационном центре для детей с ограниченными возможностями открылся кабинет социально-бытовой ориентации и группа учебного сопровождаемого проживания
Смотрите наши видео на YouTube!
Это позволит создать условия для эффективного формирования у детей навыков, необходимых для их подготовки к самостоятельной жизни и успешной адаптации в социум. На занятиях ребята приобретают необходимые социальные компетенции. Об этом сообщает минсоцразвития республики.
Фото: Минсоцразвития Республики Калмыкия