В реабилитационном центре для детей с ограниченными возможностями открылся кабинет социально-бытовой ориентации и группа учебного сопровождаемого проживания

Это позволит создать условия для эффективного формирования у детей навыков, необходимых для их подготовки к самостоятельной жизни и успешной адаптации в социум. На занятиях ребята приобретают необходимые социальные компетенции. Об этом сообщает минсоцразвития республики.

Фото: Минсоцразвития Республики Калмыкия