Дети Калмыкии могут принять участие в конкурсе на лучший вопрос о строительстве и отраслевых специальностях

Он проводится по инициативе Общественного совета при Минстрое России. Причем ежегодно с целью популяризации профессии среди подростков и молодежи. А церемония награждения победителей состоится в рамках празднования Дня строителя в начале августа. Принять участие в нем могут все желающие от 6 до 14 лет. Об этом сообщает пресс-служба профильного министерства республики.

Фото: Минстрой Республики Калмыкия