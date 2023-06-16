20 июня, 09:45
Дети Калмыкии могут принять участие в конкурсе на лучший вопрос о строительстве и отраслевых специальностях
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Он проводится по инициативе Общественного совета при Минстрое России. Причем ежегодно с целью популяризации профессии среди подростков и молодежи. А церемония награждения победителей состоится в рамках празднования Дня строителя в начале августа. Принять участие в нем могут все желающие от 6 до 14 лет. Об этом сообщает пресс-служба профильного министерства республики.
Фото: Минстрой Республики Калмыкия