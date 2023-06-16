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20 июня, 10:28
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Калмыцкие лучники приняли участие в Фестивале бурятских народных игр «Зунай арадай наадан»

Калмыцкие лучники приняли участие в Фестивале бурятских народных игр «Зунай арадай наадан»

Масштабные состязания провели в селе Кырен Тункинского района. Там были представлены практически все национальные виды спорта. Мероприятие привлекло гостей из многих регионов страны. В программе значились семинары, обучающие тренинги по конной стрельбе из лука. А самые ловкие из них показали мастерство по этому виду спорта. Также состоялся турнир по разбиванию хребтовой кости, национальной борьбе, шахматам.

rap3zhesijk

Фото: Федерация национальной стрельбы из лука РК

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