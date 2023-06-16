Калмыцкие лучники приняли участие в Фестивале бурятских народных игр «Зунай арадай наадан»

Масштабные состязания провели в селе Кырен Тункинского района. Там были представлены практически все национальные виды спорта. Мероприятие привлекло гостей из многих регионов страны. В программе значились семинары, обучающие тренинги по конной стрельбе из лука. А самые ловкие из них показали мастерство по этому виду спорта. Также состоялся турнир по разбиванию хребтовой кости, национальной борьбе, шахматам.

Фото: Федерация национальной стрельбы из лука РК