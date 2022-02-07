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5 марта, 16:21
НовостиСельское хозяйство

В растениеводческих хозяйствах Калмыкии полным ходом идёт подготовка к весенне-полевым работам

В растениеводческих хозяйствах Калмыкии полным ходом идёт подготовка к весенне-полевым работам

В этом году планируется засеять 60 тысяч гектаров яровых. Прежде всего, аграрии заняты очисткой и протравкой семян яровых культур, боронованием парового поля для сохранения влаги на посевах многолетних трав, подкормкой озимых культур.

Уже практически готова сельхозтехника. Хозяйства заняты приобретением ГСМ и запчастей. На проведение всего комплекса агротехнических мероприятий в весенний период потребуется 7 300 тонн горюче-смазочных материалов.

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