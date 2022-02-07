В Администрации Элисты прошло совещание по вопросам ликвидации последствий ураганного ветра

За два дня в ЕДДС города поступило большое количество сообщений о нарушениях в работе энергоснабжения, в том числе из-за обрывов линий электропередач, повреждениях кровель и ограждений, упавших деревьев и других. В общей сложности, зарегистрировано 926 звонков.

Как сообщает пресс-служба администрации города, по состоянию на 14 часов, без электроэнергии остаются потребители восточной промзоны, западного и южного районов, поселка Аршан, а также точечно частные домовладения более 30 улиц и 6 многоквартирных домов.

По 20 адресам зафиксированы обрывы электропроводов. В 14 объектах произошло повреждение кровель.

Из-за сбоев энергоснабжения также приостановилась работа ряда котельных Элисты и поселка Аршан.

Коммунальные службы ведут обследование территорий и, по возможности, оперативно устраняют нарушения.

Коммунальным службам и профильным управлениям поручено держать на строгом контроле ситуацию в столице и пригороде и подготовить подробный график восстановительных работ

Сообщить о нарушениях электроснабжения и повреждениях объектов можно по следующим номерам:

Контакт-центр "Россети" 8-800-220-0-220

ЕДДС Элисты: 8(847 22) 3-33-04

8(84722) 3-33-05

8( 847 22) 3-33-06