5 марта, 13:24
 4 °C
116,53
105,81
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
5 марта, 15:29
НовостиГородПроисшествия

В Администрации Элисты прошло совещание по вопросам ликвидации последствий ураганного ветра

В Администрации Элисты прошло совещание по вопросам ликвидации последствий ураганного ветра

За два дня в ЕДДС города поступило большое количество сообщений о нарушениях в работе энергоснабжения, в том числе из-за обрывов линий электропередач, повреждениях кровель и ограждений, упавших деревьев и других. В общей сложности, зарегистрировано 926 звонков.

Как сообщает пресс-служба администрации города, по состоянию на 14 часов, без электроэнергии остаются потребители восточной промзоны, западного и южного районов, поселка Аршан, а также точечно частные домовладения более 30 улиц и 6 многоквартирных домов.

По 20 адресам зафиксированы обрывы электропроводов. В 14 объектах произошло повреждение кровель.

Из-за сбоев энергоснабжения также приостановилась работа ряда котельных Элисты и поселка Аршан. 

Коммунальные службы ведут обследование территорий и, по возможности, оперативно устраняют нарушения. 

Коммунальным службам и профильным управлениям поручено держать на строгом контроле ситуацию в столице и пригороде и подготовить подробный график восстановительных работ 

Сообщить о нарушениях электроснабжения и повреждениях объектов можно по следующим номерам:

Контакт-центр "Россети" 8-800-220-0-220

ЕДДС Элисты: 8(847 22) 3-33-04    

8(84722) 3-33-05  

   8( 847 22) 3-33-06

 Подписывайтесь на нас в Facebook!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия