Торговые сети смогут ограничить продажу «в одни руки»

Крупнейшие федеральные и региональные торговые сети приняли решение минимизировать риски приобретения «перекупщиками» социально значимых продуктов питания, по которым, в рамках договорённостей с Минпромторгом России, Минсельхозом России и ФАС, установлена минимальная наценка. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

В ряде регионов уже были зафиксированы случаи, когда такие товары единовременно приобретались в очевидно большем, чем нужно для частного потребления, объеме (до нескольких тонн) для последующей перепродажи. Это решение должно гарантировано обеспечить гражданам возможность приобрести доступные продукты. Сети предложили дать им возможность, руководствуясь реальной ситуацией, при необходимости, ограничивать отпуск некоторых товаров с минимальной наценкой в одни руки.