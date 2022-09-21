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13 октября, 14:53
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В рамках заключенного Соглашения о сотрудничестве Глава Калмыкии Бату Хасиков провел рабочую встречу с представителями акционерного общества "Корпорация Туризм.РФ"

В рамках заключенного Соглашения о сотрудничестве Глава Калмыкии Бату Хасиков провел рабочую встречу с представителями акционерного общества "Корпорация Туризм.РФ"

Члены делегации вместе с представителями исполнительной власти республики осмотрели потенциальные туристские территории Лаганского района, включая остров Иван Караул.

Руководитель региона отметил в своем телеграм-канале: "Рад, что корпорация видит перспективы Калмыкии. В акватории Каспия есть все условия для развития пляжного и экскурсионного туризма. У нас богатый регион, с точки зрения природных зон. Помимо Лаганского района, каждый район Калмыкии богат своими красотами и уникальными местами, которые интересны в плане развития туризма". Он также добавил, что работа будет продолжаться.

Фото из телеграм-канала Главы Калмыкии Бату Хасикова.

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