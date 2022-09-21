"Место силы"

Так назвала свою выставку художница Светлана Демьяновская, экспозиция которой открывается в Национальном музее имени Пальмова.



Будет представлено более 20 живописных работ: натюрморты, пейзажи, портреты и жанровые композиции, а также серия монотипий под названием "И в пятнах — жизнь".



По словам художницы, эта выставка о чувствах и эмоциях, внутренних переживаниях и разности характеров. Выставка будет экспонироваться до 14 ноября.