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18 января, 11:30
НовостиСтроительствоПамять

В Яшкульском районе преобразилась площадь Победы

В Яшкульском районе преобразилась площадь Победы

Сегодня это уникальное место, на котором сосредоточены достопримечательности и исторические памятники райцентра.

В 2003 году были возведены Ворота Счастья, в октябре 2014 года в центральном парке прошло освящение статуи Будды Шакьямуни.

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В этом же году к 25-й годовщине со дня вывода советских солдат из Афганистана был открыт мемориал Воинской Славы в честь погибших при исполнении интернационального долга.

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Этими и еще многими достопримечательностями имеют возможность любоваться местные жители и гости района.

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