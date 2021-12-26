Те, кто хочет в этом году принять участие в конкурсе уже сегодня могут попробовать свои силы. На официальном сайте профильного министерства региона объявлен региональный этап Всероссийского конкурса «Семья года - 2022». Первый тур по приему заявок с портфолио продлится до 15 марта.

А недавно в Министерстве социального развития, труда и занятости Республики состоялось вручение диплома и памятных подарков семье Михаила и Валентины Анджаевых из поселка Ергенинский Кетченеровского района. Они – победители Всероссийского конкурса прошлого года. Напомним, Анджаевы стали лучшими в номинации «Сельская семья».

Профильный министр Калмыкии Марина Ользятиева поздравила их с победой и вручила Национальную книгу-летопись, включающую в себя два издания. В ней представлены истории семей-победителей и информация обо всех участниках конкурса. Кроме того, в подарок семья получила бытовую технику.