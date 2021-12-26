В Элисте обсудили готовность системы здравоохранения к возможному появлению в регионе нового штамма «Омикрон»

Заседание рабочей группы оперштаба провел Глава региона Бату Хасиков. В нем приняли участие руководители министерств, ведомств и Главы РМО. Министр здравоохранения Юрий Кикенов и Главный санитарный врач Джангар Санджиев отметили, заболеваемость COVID-19 в республике остается на невысоком уровне.

«Но впереди новый вызов. Самое главное сейчас, - подчеркнул Хасиков, - сконцентрироваться и вновь мобилизовать ресурсы». В случае необходимости, инфекционные госпитали готовы развернуть дополнительные койко-места.

«Также усиливаем работу амбулаторного звена и увеличиваем запасы лекарств», отметил Бату Хасиков. Глава Калмыкии поручил министерствам здравоохранения и цифрового развития обеспечить профильные колл-центры дополнительными линиями. Он призвал земляков прививаться от коронавируса. И напомнил, отечественные вакцины показали свою эффективность.