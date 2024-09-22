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24 сентября, 08:55
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В рамках обменных гастролей, коллектив Национального драматического театра имени Б. Басангова прибыл в столицу Хакасии -Абакан.

В рамках обменных гастролей, коллектив Национального драматического театра имени Б. Басангова прибыл в столицу Хакасии -Абакан.

В Элисте на минувшей неделе завершились гастроли Национального театра драмы и этнической музыки «Читiген» Хакасии. Обменные гастроли с Национальным театром Хакасии организованы в рамках межрегионального направления федеральной программы «Большие гастроли».

Жители Калмыкии и гости Элисты познакомились с творчеством артистов Хакасии - с лирической драмой «Княжна Пахта» заслуженного деятеля искусств Республики Хакасия драматурга и писателя, художника Александра Чапрая. С огромным интересом посмотрели трагикомическую притчу «Сквозь снег» по мотивам произведений японского писателя, сценариста и драматурга Кобо Абэ.

Гастроли артистов Хакасии в Элисте завершились фольклорным концертом «Утренняя Звезда».

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