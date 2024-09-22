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24 сентября, 08:50
НовостиСобытиеКриминал

Открытки в WhatsApp* могут лишить денег и аккаунта на Госуслугах

Открытки в WhatsApp* могут лишить денег и аккаунта на Госуслугах

В сети участились случаи мошенничества, под видом поздравительных открыток распространяют фишинговые ссылки. Переход по ним опасен — данные с банковской карты могут попасть в руки злоумышленников. Это касается и аккаунта на Госуслугах.

Как сообщают эксперты по кибербезопасности, есть ещё один вариант, которым пользуются хакеры. Пользователю могут прислать заархивированную картинку. При распаковке внутри оказывается exe-файл с вредоносным ПО. В таких случаях может произойти утечка персональных данных на устройстве, а также блокировка устройства.

*принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией, ее деятельность запрещена.

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