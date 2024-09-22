Сегодня в Элисте первый день гастролей коллектива Государственного Театра юного зрителя Якутии.

Артисты, под руководством заслуженных работников культуры РФ Матрены и Алексея Павловых, приехали в Калмыкию в рамках федеральной программы «Большие гастроли». Именно они в 1990 году стали основателями детского театра юного зрителя в Якутии.

Артисты, под руководством заслуженных работников культуры РФ Матрены и Алексея Павловых, приехали в Калмыкию в рамках федеральной программы «Большие гастроли». Именно они в 1990 году стали основателями детского театра юного зрителя в Якутии.

В Элисте артисты ТЮЗа представят две спектакля. Пьесу по произведению Дмитрия Сивцева – Суорун Омоллоона «Чороон – сосуд счастья» в постановке основателя театра заслуженного работника культуры РФ, народного артиста Республики Саха (Якутия) Алексея Павлова. И спектакль по произведению Александра Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке» в постановке главного режиссера театра, заслуженного деятеля искусств Якутии Александра Титигирова.

А в октябре Калмыцкий государственный театр кукол «Джангар» познакомит жителей Якутии со спектаклем «Сар-Герел» по одноименной поэме Давида Кугультинова.

Фото: Театр юного зрителя Якутии РС(Я)