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20 ноября, 11:53
НовостиСобытиеСтроительство

В рамках новой программы будут обеспечены жильем 2700 человек

В рамках новой программы будут обеспечены жильем 2700 человек

По информации министерства ЖКХ и энергетики РК, в рамках новой программы будут обеспечены жильем 2700 человек. Общая площадь расселяемого жилфонда - 38,64 тыс. кв. метров.

Первый этап программы, рассчитанный на 2023-2024 годы, начался в июне прошлого года. Из 893-х жителей многоквартирных домов, путем выплаты возмещения переселено 177 человек. Кассовое освоение составило 383,23 млн рублей (65 %).

Для расселения 716 жильцов аварийных домов планируется возвести 26 домов. Три новостройки возводятся в Элисте, 22 двухквартирных жилых дома в Цаган Амане и жилой дом на 4 квартиры в Яшкуле.

С 2025-го стартует новая программа переселения, которая станет частью национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Фото: Правительство Республики Калмыкия

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