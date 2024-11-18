Делегация Калмыкии приняла участие во всероссийском образовательном форуме «Родители онлайн»

В состав делегации вошли муниципальный координатор по Элисте Евгения Наминова, советники директоров по воспитанию Элистинской средней школы № 4 Байрта Цеденова и Калмыцкой этнокультурной гимназии Чингис Сарылов, представители родительского сообщества Вера Кулик и Марина Перняева.

Программа форума, рассказывают делегаты, была насыщенной и построена так, чтобы участники могли обмениваться опытом, совместно проектировать и находить новые решения в воспитании подрастающего поколения. Здесь обсудили вопросы ценностных ориентаций современной молодежи, эффективные методы развития родительских чатов, как опорного инструмента для организации педагогической и внеурочной работы.

Фото: Минобрнауки Республики Калмыкия