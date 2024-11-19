Государственный академический ансамбль песни и танца Калмыкии «Тюльпан» отправляется по республике с гастрольным туром

Традиционные гастроли прославленного коллектива проводятся в рамках проекта «Тюльпан, уралан!» Завтра, 21 ноября, ансамбль ждут в Кетченеровском районе. Артисты выступят поселках Шатта, Ергенинский, Чкаловский и в райцентре. На следующий день коллектив свою концертную программу покажет в селах Малодербетовского района.

Как отметил директор ансамбля Савр Катаев: «Главная идея проекта - добраться до жителей самых отдалённых посёлков нашей республики и подарить им яркие эмоции. Мы готовы к новому гастрольному туру и обязательно доедем до каждого населенного пункта нашей малой Родины».

Фото: Ансамбль «Тюльпан»