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20 ноября, 17:05
НовостиКультура

Государственный академический ансамбль песни и танца Калмыкии «Тюльпан» отправляется по республике с гастрольным туром

Государственный академический ансамбль песни и танца Калмыкии «Тюльпан» отправляется по республике с гастрольным туром

Традиционные гастроли прославленного коллектива проводятся в рамках проекта «Тюльпан, уралан!» Завтра, 21 ноября, ансамбль ждут в Кетченеровском районе. Артисты выступят поселках Шатта, Ергенинский, Чкаловский и в райцентре. На следующий день коллектив свою концертную программу покажет в селах Малодербетовского района.

Как отметил директор ансамбля Савр Катаев: «Главная идея проекта - добраться до жителей самых отдалённых посёлков нашей республики и подарить им яркие эмоции. Мы готовы к новому гастрольному туру и обязательно доедем до каждого населенного пункта нашей малой Родины».

Фото: Ансамбль «Тюльпан»

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