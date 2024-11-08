В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтировано более 7 км трассы «Элиста-Зимовники».

Дорога является важной частью опорной сети Ростовской области, соединяя Ремонтненский и Зимовниковский районы, обеспечивая прямое сообщение с Элистой. Здесь проходит общественный транспорт и два школьных маршрута, соединяющих поселки Ремонтное, Новопривольный и Привольный.

В ходе ремонта проведена планировка обочин и нанесена дорожная разметка, были выполнены работы по укладке выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетона для повышения безопасности дорожного движения.