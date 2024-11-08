Договор с Росимуществом РФ обсудили на совещании
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Сегодня сотрудники министерства по земельным и имущественным отношениям РК приняли участие в совещании в режиме ВКС с представителями центрального аппарата Федерального агентства по управлению государственным имуществом.
На повестке совещания был обсужден вопрос «Подведение итогов инвентаризации и контроль за реализацией целевых функций».
Согласно поручению Росимущества РФ от 6 ноября этого года, проводятся мероприятия по подготовке пакета документов для заключения договоров безвозмездного пользования с последующей передачей региону 13 объектов федеральной собственности.
Четыре из них расположены в Элисте, семь в Ики-Бурульском, по одному в Кетченеровском и Сарпинском районах республики.
Фото: МинZем Калмыкии