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11 ноября, 08:24
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Договор с Росимуществом РФ обсудили на совещании

Договор с Росимуществом РФ обсудили на совещании

Сегодня сотрудники министерства по земельным и имущественным отношениям РК приняли участие в совещании в режиме ВКС с представителями центрального аппарата Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

На повестке совещания был обсужден вопрос «Подведение итогов инвентаризации и контроль за реализацией целевых функций».

Согласно поручению Росимущества РФ от 6 ноября этого года, проводятся мероприятия по подготовке пакета документов для заключения договоров безвозмездного пользования с последующей передачей региону 13 объектов федеральной собственности.

Четыре из них расположены в Элисте, семь в Ики-Бурульском, по одному в Кетченеровском и Сарпинском районах республики.

Фото: МинZем Калмыкии

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