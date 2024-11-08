Алдар Лиджиков стал новым главой администрации на проходящем в эти минуты заседании Элистинского городского собрания.

Он вступит в должность 12 ноября. Конкурс на замещение должности был объявлен 4 октября.

Претендентов было двое, кто представил на собеседовании свою концепцию развития степной столицы - и о. главы администрации Элисты Алдар Лиджиков и первый заместитель главы администрации Элисты Борис Кальдинов.

Как проголосовали гордепы смотрите в дневном выпуске Вестей Калмыкия в 14.30.