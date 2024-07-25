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26 июля, 13:01
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В рамках нацпроекта Безопасные Качественные автодороги в Калмыкии до конца года обновят 117 км полотна

В рамках нацпроекта Безопасные Качественные автодороги в Калмыкии до конца года обновят 117 км полотна

Работы будут вести на трассах - Яшкуль – Комсомольск – Артезиан, Георгиевск – Буденновск – Улан Хол, Элиста – Арзгир – Минеральные Воды. По словам заместителя Председателя правительства России Марата Хуснуллина, безопасная и качественная дорожная инфраструктура – это показатель современного, динамично развивающегося города, важная составляющая благополучия его жителей.

А для туристов – один из критериев, по которому создаётся общее впечатление о территории. И если на старте нацпроекта, ремонтировали центральные площади и проспекты, то сейчас обновляют улицы в микрорайонах, где возводятся новые жилые комплексы, а также дороги в частном секторе. Всего в этом году в России отремонтируют более 3,5 тыс. км дорог.

А к концу года в нормативное состояние приведут 85% дорог. Такие данные привел вице – премьер российского правительства.

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