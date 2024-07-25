Сегодня жители Яшалтинского и Городовиковского районов могут попасть на прием к прокурору республики Виталию Семенченко
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На встрече можно будет подать жалобы, получить консультации и правовые разъяснения законодательства. Для наиболее полного и эффективного разрешения вопросов, требующих проверки, целесообразно подготовить заявление с указанием основных доводов.
Всем, кто планирует обратиться необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность – отметили в надзорном ведомстве.
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