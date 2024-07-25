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26 июля, 13:00
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Сегодня жители Яшалтинского и Городовиковского районов могут попасть на прием к прокурору республики Виталию Семенченко

Сегодня жители Яшалтинского и Городовиковского районов могут попасть на прием к прокурору республики Виталию Семенченко

На встрече можно будет подать жалобы, получить консультации и правовые разъяснения законодательства. Для наиболее полного и эффективного разрешения вопросов, требующих проверки, целесообразно подготовить заявление с указанием основных доводов.

Всем, кто планирует обратиться необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность – отметили в надзорном ведомстве.

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