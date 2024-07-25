Завтра на Радио Калмыкии прозвучит передача «Гостиная радио»

На Радио Калмыкии прозвучит передача «Гостиная радио» с участием известного композитора, заслуженного деятеля искусств России, члена Совета Союза композиторов России, общественного деятеля - Владимира Чернявского.

Его творческий путь начался с Калмыцкого государственного ансамбля песни и танца «Тюльпан» в качестве художественного руководителя и главного дирижера. А с 1977 по 1983 год работал директором и преподавателем Элистинского музыкального училища.

Среди сочинений именитого композитора, посвященных Калмыкии: кантата «Моя Калмыкия» на стихи Давида Кугультинова, калмыцкий народный танец «Чичирдык» для симфонического оркестра, Первая симфония «Кочевники», балет «Легенда синих гор» и многое другое.

Передача нашей коллеги Ольги Ментеевой «Гостиная радио» выйдет в эфир 27 июля в двух частях в 11.10 и 13.10 после новостного выпуска, на частоте 102 и 7 FM Радио Калмыкии.