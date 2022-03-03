В Калмыкии стартовал ежегодный Фестиваль тюльпанов

В этом году он проходит в новом формате и продлится целый месяц. Два дня у жителей и гостей Элисты была возможность принять участие в праздничных мероприятиях. В программу вошли мастер-классы, выставки мастеров декоративно-прикладного искусства, гастрономические фестивали, спортивные состязания. Они проходили сразу на нескольких городских площадках. Ольга Эняева подробнее.

Зажигательные танцы и песни, выступление лучших детских и творческих коллективов погрузили всех, кто пришел на открытие Фестиваля тюльпанов в атмосферу весеннего настроения. Тем более, в этот день погода выдалась теплой и солнечной. И никого не смутило, что праздник, который ежегодно проходил на природе, теперь был сосредоточен на столичных площадках. И не случайно. Чтобы сберечь поля цветущих тюльпанов, было принято решение провести мероприятия, посвященные символу степи, в новом формате. Они продлятся в течение месяца, до 2 мая. Причем на территории всей республики.

Масштабное празднование все больше привлекает туристов. Гости столицы смогли соприкоснуться с кочевым образом жизни степняков. Получить мастер-классы от знатоков прикладного искусства. В центре Элисты раскинулась этнографическая стоянка - калмыцкий хотон. Желающие могли прокатиться на скакунах, верблюдах, принять участие в спортивных состязаниях и отведать национальные блюда. Радик Гараев приехал из Казани и пробудет здесь до цветения диких тюльпанов.

А воспитанники художественной школы бережное отношение к этому дару природы выразили на своих полотнах. Они знают, что тюльпаны - это достояние Калмыкии. Ежегодное проведение Фестиваля тому подтверждение. Цель его - воспитание экологической культуры.

Программа Фестиваля была очень разнообразна, и каждый мог найти себе занятие по душе. Пятиклассница Ясмина Арыспаева выбрала бесплатные уроки по калмыцким танцам, которые завораживают ритмом и энергетикой.

Как отметил Глава региона Бату Хасиков в своем аккаунте в соцсетях, задумка о проведении Фестиваля в течение месяца так ярко начала реализовываться.

«В этом году мы будем больше заниматься созданием туробъектов и маршрутов. Нам, действительно, есть что показать».

В Черноземельском районе праздник состоится на территории туристического комплекса «Адык - страна Бумба». Гости смогут посетить знаменитое Розовое озеро и Горящий источник.