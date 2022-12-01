В рамках Десятилетия мира сотрудники Национальной библиотеки имени Амур-Санана провели акцию "67 минут добра"

Как сообщается в телеграмм-канале учреждения, в ее рамках работники раздавали жителям и гостям города Элиста памятки с призывами к доброте и толерантности, а также qr-кодами, перейдя по которым, можно было связаться с сотрудниками Республиканского дома ребёнка, Элистинского дома-интерната для престарелых и инвалидов, а также приюта для бездомные животных и предложить свою помощь.



Фото: www.kalmnlib.ru