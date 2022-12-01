Сегодня в Элисте стартует оперативно-профилактическое мероприятие "Автобус"

Цель акции заключается в усилении контроля за пассажирскими перевозками на дорогах. Сотрудники управления ГИБДД сообщают, что за первые четыре месяца текущего года произошло два ЧП с участием автобусов, граждане получили травмы разной степени тяжести.



В ходе мероприятия инспекторы будут выявлять нарушения водителей, проверять эксплуатацию пассажирского транспорта и обращать особое внимание на соблюдение требований по перевозке групп детей на автобусах.