В рамках Декады прокуратуры РК республиканское ведомство провело прием граждан в стенах Юридической клиники Калмыцкого государственного университета

Старший помощник прокурора республики по рассмотрению обращений, приему граждан и правовому обеспечению Данара Имкенова совместно с преподавателями и студентами осуществила правовое разъяснение законодательства, а также прием обращений граждан.



В рамках правовой помощи принято трое граждан по различным вопросам – социального и пенсионного обеспечения, жилищного законодательства. Всем обратившимся были даны подробные разъяснения, а также оказана помощь в составлении иска.



"Такие консультации помогают не только решить проблемы граждан, но и применить студентам знания, полученные в ходе обучения. Проведение подобных приемов граждан прокурорскими работниками и студентами опорного ВУЗа республики будет продолжено", - поделились в пресс-службе прокуратуры РК.