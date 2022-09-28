В Калмыкии состоялся автопробег, посвященный Всемирному дню памяти жертв ДТП

В мероприятии приняли участие автомобили ГИБДД ,МЧС, скорой медицинской помощи. Кроме того, в колоне двигался эвакуатор, на котором располагался поврежденный в результате ДТП автомобиль.



Главный призыв акции - это безопасное поведение на дорогах, а также напоминание о том, что пренебрежение ПДД может привести к трагическим последствиям.



Фото: https://t.me/mchs_08kalmykiya