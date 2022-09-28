21 ноября, 13:04
В Калмыкии состоялся автопробег, посвященный Всемирному дню памяти жертв ДТП
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В мероприятии приняли участие автомобили ГИБДД ,МЧС, скорой медицинской помощи. Кроме того, в колоне двигался эвакуатор, на котором располагался поврежденный в результате ДТП автомобиль.
В мероприятии приняли участие автомобили ГИБДД ,МЧС, скорой медицинской помощи. Кроме того, в колоне двигался эвакуатор, на котором располагался поврежденный в результате ДТП автомобиль.
Главный призыв акции - это безопасное поведение на дорогах, а также напоминание о том, что пренебрежение ПДД может привести к трагическим последствиям.
Фото: https://t.me/mchs_08kalmykiya