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21 ноября, 13:04
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В Калмыкии состоялся автопробег, посвященный Всемирному дню памяти жертв ДТП

В Калмыкии состоялся автопробег, посвященный Всемирному дню памяти жертв ДТП

В мероприятии приняли участие автомобили ГИБДД ,МЧС, скорой медицинской помощи. Кроме того, в колоне двигался эвакуатор, на котором располагался поврежденный в результате ДТП автомобиль.

Главный призыв акции - это безопасное поведение на дорогах, а также напоминание о том, что пренебрежение ПДД может привести к трагическим последствиям.

Фото: https://t.me/mchs_08kalmykiya

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