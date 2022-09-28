Прокуратура Ики-Бурульского района провела мероприятия, посвященные Дню правовой помощи детям

Ежегодно 20 ноября в нашей стране отмечается Всероссийский день правовой помощи детям, приуроченный ко Всемирному дню ребенка, а дата празднования выбрана в честь принятия ООН в 1959 году Декларации прав ребенка.



В преддверии праздника прокуратурой совместно с органами системы профилактики были проведены лекции среди учащихся 8-11 классов МБОУ "Ики-Бурульская СОШ им. А. Пюрбеева" и школ района посредством видеоконференцсвязи. Также по традиции ведомством была подготовлена правовая викторина "Брейн-ринг".



Кроме того, коллектив прокуратуры района вручил ценный подарок семье Эдуарда Бембеева, проживающей в п. Ики-Бурул.