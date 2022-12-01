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2 февраля, 09:57
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В Калмыкии выберут официального представителя главного туристического конкурса страны

В Калмыкии выберут официального представителя главного туристического конкурса страны

"Мастера гостеприимства" – проект президентской платформы "Россия – страна возможностей" открывает новый набор программы "Послы гостеприимства".

В каждом субъекте России будет выбран официальный представитель главного туристического конкурса страны, которому предстоит развивать региональное турсообщество. В прошлом послом гостеприимства Калмыкии был выбран Александр Базыров.

Фото: www.vsar.ru

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